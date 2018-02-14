Италия - основной поставщик вина в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. В январе текущего года Украина импортировала вина и сусла виноградного на общую сумму 7,5 млн долл. США. Такие данные приводит Государственная фискальная служба, передает УНН.
Основным импортером вина в Украине является Италия. Так, из Италии было импортировано вина виноградного на 1,8 млн долл.
Второе место в списке стран-импортеров вина в Украине занимает Грузия. Из Грузии в январе текущего года было импортировано вина на общую сумму 1,6 млн долл.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ко дню влюбленных "Коктебель" разыграет ящик шампанского
Франция занимает третье место в списке крупнейших стран-импортеров вина в Украине. Импорт вина из Франции по итогам января 2018 составил 670 тыс. долл.
Также отмечается, что за в январь текущего года Украина поставила на экспорт вина виноградного на 5,6 млн долл. США.
Как сообщал УНН, по словам генерального директора компании Eastern Beverage Trading Ольги Ивушкиной, отечественное виноделие имеет хорошие шансы выхода на международную арену.
"Отмечу, что отечественное виноделие имеет хорошие шансы к развитию и выходу на международную арену. В случае государственной поддержки этого процесса хотя бы на уровне той же налоговой политики - наша винная отрасль может конкурировать за потребителя и с грузинским, и с итальянским производителем. Некоторые наши вина по качеству уже не уступают "иностранцам". "Коктебель", например представляет довольно качественные сортовые вина "Мерло", "Каберне", "Шардоне". Поэтому эксперты действительно сходятся во мнении, что этот рынок "обречен" на успех, однако для этого нужно время и понимание со стороны регуляторов рынка", - подчеркнула она.