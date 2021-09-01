ІТ для держсектору подорожчає: глобальні витрати оцінили у 557 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Компанія Gartner оприлюднила свіжий прогноз щодо глобального державного ринку інформаційних технологій (IT). Аналітики вважають, що цей сегмент у наступному році продемонструє зростання на 6,5 відсотка, повідомляє УНН.
Оприлюднені дані враховують витрати в області електронних пристроїв, програмного забезпечення корпоративного класу, систем для центрів обробки даних, IT-сервісів, комунікаційних і внутрішніх сервісів.
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Вказано, що у наступному році, за підрахунками аналітиків Gartner, розмір державного IT-сектора досягне 557,3 мільярда доларів. З них 203,9 мільярда доларів - IT-сервіси. На програмне забезпечення доведеться витратити 151,8 мільярда доларів, на внутрішні сервіси - приблизно 66,0 мільярдів доларів, телекомунікаційні сервіси - 61,0 мільярд доларів. На пристрої прийдеться 40,4 мільярда доларів, на центри обробки даних - 34,2 мільярда доларів.
Як повідомляють експерти Gartner, у поточному році сумарні IT-витрати в державному секторі сягнуть близько 523,2 мільярда доларів, піднявшись на 9,5% у порівнянні з минулим роком.
Зазначається, що цього року найбільшим сегментом стануть IT-сервіси з результатом 188,1 мільярда доларів. Ще 135,6 мільярда доларів піде на програмне забезпечення. На внутрішні сервіси доведеться витратити 64,2 мільярда доларів, а на телекомунікаційні сервіси - 61,5 мільярда доларів. Витрати в області пристроїв становитимуть 41,0 мільярд доларів, у сфері дата-центрів - 32,7 мільярда доларів.