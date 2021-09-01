ІТ для госсектора подорожает: глобальные расходы оценили в 557 млрд долларов

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Компания Gartner обнародовала свежий прогноз относительно глобального государственного рынка информационных технологий (IT). Аналитики считают, что этот сегмент в следующем году продемонстрирует рост на 6,5 процента, сообщает УНН.

Обнародованные данные учитывают расходы в области электронных устройств, программного обеспечения корпоративного класса, систем для центров обработки данных, IT-сервисов, коммуникационных и внутренних сервисов.

Детали

Указано, что в следующем году, по подсчетам аналитиков Gartner, размер государственного IT-сектора достигнет 557,3 миллиарда долларов. Из них 203,9 миллиарда долларов - IT-сервисы. На программное обеспечение придется потратить 151,8 миллиарда долларов, на внутренние сервисы - примерно 66,0 миллиардов долларов, телекоммуникационные сервисы - 61,0 миллиарда долларов. На устройстве придется 40,4 миллиарда долларов, на центры обработки данных - 34,2 миллиарда долларов.

Как сообщают эксперты Gartner, в текущем году суммарные IT-расходы в государственном секторе достигнут около 523,2 миллиарда долларов, поднявшись на 9,5% по сравнению с прошлым годом.

Отмечается, что в этом году крупнейшим сегментом станут IT-сервисы с результатом 188,1 миллиарда долларов. Еще 135,6 миллиарда долларов пойдет на программное обеспечение. На внутренние сервисы придется потратить 64,2 миллиарда долларов, а на телекоммуникационные сервисы - 61,5 миллиарда долларов. Расходы в области устройств составят 41,0 миллиарда долларов, в сфере дата-центров - 32,7 миллиарда долларов.

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