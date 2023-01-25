ISW: Західні бойові танки допоможуть Україні вести механізовану війну

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В ISW перерахували повідомлення ЗМІ про плани західних країн відправити Україні бойову техніку:

· Газета The Wall Street Journal повідомляла, що президент США Джо Байден готується відправити в Україну "значну кількість" танків Abrams M1.

· Німецька газета Der Spiegel повідомила, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вирішив поставити Україні щонайменше одну танкову роту (14 танків) танків Leopard 2.

· Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що його країна офіційно звернулася до Німеччини з проханням надати дозвіл на передачу танків Leopard 2 Україні, а міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін не буде перешкоджати, якщо Польща захоче відправити свої танки в Україну.

· Британські офіційні особи підтвердили, що Сполучене Королівство відправить Україні 14 танків Challenger 2.

· Президент Франції Еммануель Макрон не виключає, що його країна відправить в Україну танки Leclerc.

Аналітики ISW кажуть, що надання західними країнами бойових танків Україні допоможе їй вести механізовану війну для розгрому російських військ і звільнення українських територій. В ISW нагадали заяву українського головнокомандувача Валерія Залужного, який у грудні говорив, що Україні потрібно 300 танків для проведення контрнаступальних операцій.