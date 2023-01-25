ISW: Западные боевые танки помогут Украине вести механизированную войну

Детали

В ISW перечислили сообщения СМИ о планах западных стран отправить Украине боевую технику:

· Газета The Wall Street Journal сообщала, что президент США Джо Байден готовится отправить в Украину "значительное количество" танков Abrams M1.

· Немецкая газета Der Spiegel сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц решил поставить Украине по меньшей мере одну танковую роту (14 танков) танков Leopard 2.

· Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна официально обратилась к Германии с просьбой предоставить разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине, а министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать, если Польша захочет отправить свои танки в Украину.

· Британские официальные лица подтвердили, что Соединенное Королевство отправит Украине 14 танков Challenger 2.

· Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает, что его страна отправит в Украину танки Leclerc.

Аналитики ISW говорят, что предоставление западными странами боевых танков Украине поможет ей вести механизированную войну для разгрома российских войск и освобождения украинских территорий. В ISW напомнили заявление украинского главнокомандующего Валерия Залужного, который в декабре говорил, что Украине нужно 300 танков для проведения контрнаступательных операций.