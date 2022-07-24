ISW: колаборанти на окупованих територіях хочуть заборонити Google та YouTube
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. На тимчасово окупаційних територіях Херсонської та Запорізької областей місцева "влада" має намір обмежувати використання Google і YouTube, щоб мінімізувати доступ жителів до українських сайтів. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), пише УНН.
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Крім цього, повідомляється, що в окупованих районах Херсонської області вводиться заборона на використання Viber.
Очікується, що російська влада, ймовірно, продовжать посилювати контроль над інформаційним простором, щоб стримувати поширення будь-яких антиросійських повідомлень в регіонах, зазначає ISW.
Нагадаємо
Як інформує Інститут вивчення війни, українські військові, ймовірно, готуються до контрнаступу у Херсонській області чи вже його розпочали.