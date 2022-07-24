ISW: коллаборанты на оккупированных территориях хотят запретить Google и YouTube

Детали

Кроме этого, сообщается, что в оккупированных районах Херсонской области вводится запрет на использование Viber.

Ожидается, что российские власти, вероятно, продолжат усиливать контроль над информационным пространством, чтобы сдерживать распространение каких-либо антироссийских сообщений в регионах, отмечает ISW.

Напомним

Как информирует Институт изучения войны, украинские военные, вероятно, готовятся к контрнаступлению в Херсонской области или уже начали его.