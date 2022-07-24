ISW: коллаборанты на оккупированных территориях хотят запретить Google и YouTube
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. На временно оккупационных территориях Херсонской и Запорожской областей местные "власти" намерены ограничивать использование Google и YouTube, чтобы минимизировать доступ жителей к украинским сайтам. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.
Детали
Кроме этого, сообщается, что в оккупированных районах Херсонской области вводится запрет на использование Viber.
Ожидается, что российские власти, вероятно, продолжат усиливать контроль над информационным пространством, чтобы сдерживать распространение каких-либо антироссийских сообщений в регионах, отмечает ISW.
Напомним
Как информирует Институт изучения войны, украинские военные, вероятно, готовятся к контрнаступлению в Херсонской области или уже начали его.