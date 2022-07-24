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ISW: коллаборанты на оккупированных территориях хотят запретить Google и YouTube

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июля. УНН. На временно оккупационных территориях Херсонской и Запорожской областей местные "власти" намерены ограничивать использование Google и YouTube, чтобы минимизировать доступ жителей к украинским сайтам. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), пишет УНН.

Детали

Кроме этого, сообщается, что в оккупированных районах Херсонской области вводится запрет на использование Viber.

Ожидается, что российские власти, вероятно, продолжат усиливать контроль над информационным пространством, чтобы сдерживать распространение каких-либо антироссийских сообщений в регионах, отмечает ISW.

Напомним  

Как информирует Институт изучения войны, украинские военные, вероятно, готовятся к контрнаступлению в Херсонской области или уже начали его.

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