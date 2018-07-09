Іспанія залишилась без тренера після провалу на ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Федерація футболу Іспанії оголосила про завершення співпраці із Фернандо Йерро, який обіймав пост головного тренера національної команди, повідомляє УНН.
За підсумками проведеного чемпіонату світу з футболу в Росії, “Фура Роха” попри виграш на груповому етапі, зазнала раннього вильоту від господарів змагань у серії пенальті. Йерро вирішив не продовжувати керувати національною збірною.
Крім того, фахівець відмовився від повернення до колишньої посади спортивного директора організації.
Нагадаємо, що Йерро очолив збірну Іспанії за день до початку чемпіонату світу, коли Хулен Лопетегі офіційно був призначений тренером “Реал”.