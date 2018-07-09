Іспанія залишилась без тренера після провалу на ЧС-2018

За підсумками проведеного чемпіонату світу з футболу в Росії, “Фура Роха” попри виграш на груповому етапі, зазнала раннього вильоту від господарів змагань у серії пенальті. Йерро вирішив не продовжувати керувати національною збірною.

Крім того, фахівець відмовився від повернення до колишньої посади спортивного директора організації.

Нагадаємо, що Йерро очолив збірну Іспанії за день до початку чемпіонату світу, коли Хулен Лопетегі офіційно був призначений тренером “Реал”.