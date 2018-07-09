Испания осталась без тренера после провала на ЧМ-2018

По итогам проведенного чемпионата мира по футболу в России, “Фура Роха” несмотря выигрыш на групповом этапе, потерпела раннего вылета от хозяев соревнований в серии пенальти. Йерро решил не продолжать руководить национальной сборной.

Кроме того, специалист отказался от возвращения к прежней должности спортивного директора организации.

Напомним, что Йерро возглавил сборную Испании за день до начала чемпионата мира, когда Лопетеги официально был назначен тренером “Реал”.