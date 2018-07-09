Испания осталась без тренера после провала на ЧМ-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. Федерация футбола Испании объявила о завершении сотрудничества с Фернандо Йерро, который занимал пост главного тренера национальной команды, сообщает УНН.
По итогам проведенного чемпионата мира по футболу в России, “Фура Роха” несмотря выигрыш на групповом этапе, потерпела раннего вылета от хозяев соревнований в серии пенальти. Йерро решил не продолжать руководить национальной сборной.
Кроме того, специалист отказался от возвращения к прежней должности спортивного директора организации.
Напомним, что Йерро возглавил сборную Испании за день до начала чемпионата мира, когда Лопетеги официально был назначен тренером “Реал”.