Іспанія встановила два рекорди чемпіонату світу-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Збірна Іспанії встановила декілька досягнень у матчі другого туру групового етапу чемпіонату світу-2018 проти Ірану, повідомляє УНН з посиланням на Instat index.
Футболісти збірної Іспанії в матчі проти Ірану віддали 825 передач. Це найвищий показник на цьому чемпіонаті світу. До цього лідерами за кількістю передач були аргентинці, які в грі зі збірною Ісландії здійснили 798 пасів.
Також іспанці оновили рекорд по гострим пасам (34), який раніше утримували німці (31). Однак за кількістю точних гострих передач збірній Іспанії не вдалося обійти Бундестім (15 проти 17).
Нагадаємо, що попри такі досягнення “Фурія роха” перемогла Іран зі скромним рахунком 1:0.