Іспанія стала четвертим учасником півфіналу АТР Cup
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Чоловіча тенісна збірна Іспанії стала заключним півфіналістом дебютного розіграшу Кубка ATP, що триває на кортах Австралії, передає УНН з посиланням на сайт турніру.
У чвертьфіналі іспанці здолали Бельгію - 2:1. Роберто Баутіста-Агута став автором першої перемоги у зустрічі. Іспанець з рахунком 6:1, 6:4 обіграв Коппеянса. Проте лідер іспанської команди Рафаель Надаль поступився Давіду Гоффену – 4:6, 6:7.
У вирішальній парній зустрічі Надаль і Каррено-Буста виявилися кращими за Сандера Жилле і Йорана Флігена.
Варто зазначити, що Іспанія в півфіналі ATP Cup зіграє проти господарів турніру - Австралії. У другому матчі 1/2 фіналу зустрінуться Росія і Сербія. Обидві матчеві зустрічі пройдуть вже 11 січня.