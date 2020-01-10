Испания стала четвертым участником полуфинала АТР Cup
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Мужская теннисная сборная Испании стала заключительным полуфиналистом дебютного розыгрыша Кубка ATP, который проходит на кортах Австралии, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.
В четвертьфинале испанцы одолели Бельгию - 2:1. Роберто Баутиста-агути стал автором первой победы во встрече. Испанец со счетом 6:1, 6:4 обыграл Коппеянса. Однако лидер испанской команды Рафаэль Надаль уступил Гоффен - 4:6, 6:7.
В решающей парной встрече Надаль и Каррено-Буста оказались лучше Сандера Жилле и Йорана Флигена.
Стоит отметить, что Испания в полуфинале ATP Cup сыграет против хозяев турнира - Австралии. Во втором матче 1/2 финала встретятся Россия и Сербия. Обе матчевые встречи пройдут уже 11 января.