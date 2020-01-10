Испания стала четвертым участником полуфинала АТР Cup

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110502 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113117 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 111615 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 123920 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 103953 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107291 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107550 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131772 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130569 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Испания стала четвертым участником полуфинала АТР Cup

Испания стала четвертым участником полуфинала АТР Cup

Киев  •  УНН

 • 11165 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Мужская теннисная сборная Испании стала заключительным полуфиналистом дебютного розыгрыша Кубка ATP, который проходит на кортах Австралии, передает УНН со ссылкой на сайт турнира.

В четвертьфинале испанцы одолели Бельгию - 2:1. Роберто Баутиста-агути стал автором первой победы во встрече. Испанец со счетом 6:1, 6:4 обыграл Коппеянса. Однако лидер испанской команды Рафаэль Надаль уступил Гоффен - 4:6, 6:7.

В решающей парной встрече Надаль и Каррено-Буста оказались лучше Сандера Жилле и Йорана Флигена.

Стоит отметить, что Испания в полуфинале ATP Cup сыграет против хозяев турнира - Австралии. Во втором матче 1/2 финала встретятся Россия и Сербия. Обе матчевые встречи пройдут уже 11 января.

Украинские Национальные Новости

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