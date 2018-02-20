Іспанія повернула Україні винуватця смертельної ДТП у Чернівцях
Київ • УНН
ЧЕРНІВЦІ-КИЇВ. 20 лютого. УНН. З Іспанії екстрадували українця, який в листопаді 2014 року скоїв смертельну аварію в Чернівцях. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.
З кінця 2014 року правопорушник перебував у міжнародному розшуку. Завдяки міжнародному поліцейському співробітництву між Україною та Іспанією, втікача вдалося повернути до України.
“Зіткнення двох іномарок, під час якого загинув один із водіїв, а його пасажир отримав тяжкі тілесні ушкодження, сталося на початку листопада 2014 року у Чернівцях. Під час досудового розслідування працівники Слідчого управління поліції області встановили, що водій іншої іномарки керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння та перевищив дозволену в населеному пункті швидкість руху. Не врахувавши дорожню обстановку, порушник не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автівкою потерпілих”, – йдеться у повідомленні.
Після скоєння ДТП, в якій загинув чоловік, водій покинув територію України. Працівники Управління карного розшуку встановили, що винуватець смертельної автопригоди виїхав з України. Підозрюваного було оголошено в міжнародний розшук.
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“У квітні минулого року за орієнтуванням Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва водія-втікача було затримано в Іспанії та поміщено до місцевої в’язниці. Попри неодноразові спроби адвокатів уникнути екстрадиції зловмисника до України, суд відхилив усі їхні доводи. Завдяки проведеній кропіткій роботі іспанських і українських правоохоронців, злочинця таки вдалося повернути до України”, – повідомили правоохоронці.
Враховуючи тяжкість злочину та втечу злочинця, Садгірський районний суд Чернівців обрав затриманому запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою.
Як раніше повідомляли УНН, на столичній вулиці Березняківській автомобіль Toyota у лобовому зіткненні протаранив ВАЗ, після чого один з водіїв втік з місця ДТП.