Іспанія повернула Україні винуватця смертельної ДТП у Чернівцях

ЧЕРНІВЦІ-КИЇВ. 20 лютого. УНН. З Іспанії екстрадували українця, який в листопаді 2014 року скоїв смертельну аварію в Чернівцях. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.