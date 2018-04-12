Іспанія обігнала Італію і Францію за обсягами експорту вина
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. За підсумками 2017 року іспанські винороби очолили світовий експорт вина з об'ємом продажів в 22,8 млн гектолітрів. Такі дані надала іспанська обсерваторія по винних ринках, передає УНН з посиланням на Euro News.
У той же час, в минулому році Італія експортувала 21 млн гектолітрів вина, Франція - 15 млн гектолітрів напою.
Відзначається, що в грошовому обчисленні річний заробіток Іспанії на експорті вина становив 2 млрд 850 млн євро, тоді як Франція заробила 9 млрд євро, Італія - 6 млрд євро.
"Це пов'язано з тим, що Іспанія дуже дешево продає свою продукцію: 1,25 євро за літр. У свою чергу Франція продає літр вина за 6 євро, Італія - за 2,78 євро", - йдеться в повідомленні.
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Разом з цим повідомляється, що доступність іспанських вин не шкодить репутації напою.
"Якість іспанських вин є досить хорошою, і відповідає їх ціні", - вважає генеральний менеджер іспанської обсерваторії по винних ринках Рафаель дель Рей.
Як писав УНН, українські вина за своєю якістю не поступаються чилійським і аргентинським.
Серед українців, тим часом, зростає популярність вин.
А за словами маркетинг-директора компанії Beverage Trading Company Олексія Безуглого, ринок українського вина дуже перспективний.
"З огляду на тенденцію зростання цін на міцний алкоголь, прагнення більшості нашого населення в Європу і в цілому розвиток суспільства, ринок українського вина - дуже перспективний", - зазначив він.