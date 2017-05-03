"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за напад на конвой НАТО в Кабулі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Терористичне угрупування “Ісламська держава” взяло на себе відповідальність за напад на конвой НАТО в Кабулі, в результаті якого загинуло вісім осіб, передає УНН із посиланням на Reuters.
Як зазначається в повідомленні, в офіційній заяві ісламістів йдеться про те, що терорист-смерник підірвав автомобіль із вибухівкою саме тоді, коли повз посольство США проїздив конвой НАТО.
Чиновники міністерства охорони здоров'я в Кабулі заявили, що всі вісім загиблих були цивільними особами. В результаті вибуху отримали поранення щонайменше 28 людей, серед яких – троє американських військових.
Як повідомляв УНН, потужний вибух прогримів сьогодні зранку в столиці Афганістану неподалік від посольства США. В МВС Афганістану повідомили, що об'єктом нападу була колона іноземних військ.