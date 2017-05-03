"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на конвой НАТО в Кабуле
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Террористическая группировка “Исламское государство” взяла на себя ответственность за нападение на конвой НАТО в Кабуле, в результате которого погибли восемь человек, передает УНН со ссылкой наReuters.
Как отмечается в сообщении, в официальном заявлении исламистов говорится, что террорист-смерник подорвал автомобиль со взрывчаткой именно тогда, когда мимо посольства США проезжал конвой НАТО.
Чиновники министерства здравоохранения в Кабуле заявили, что все восемь погибших были гражданскими лицами. В результате взрыва получили ранения не менее 28 человек, среди которых - трое американских военных.
Как сообщал УНН, мощный взрыв прогремел сегодня утром в столице Афганистана неподалеку от посольства США. В МВД Афганистана сообщили, что объектом нападения была колонна иностранных войск.