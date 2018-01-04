Іранський міністр пригрозив повним блокуванням Telegram
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Міністр інформаційно-комунікаційних технологій Ірану Мохаммад Джавад Азарі Джахрумі пригрозив повним блокуванням месенджера Telegram. Як повідомило в середу агентство ІРНА, політик закликав адміністрацію месенджера заблокувати “канали терористів”, інформує УНН.
“Якщо керівництво Telegram не поважатиме вимога іранців, додаток буде повністю заблоковано”, — заявив міністр.
У той же час член парламентського комітету з питань національної безпеки і зовнішньої політики Алі Реза Рахімі заявив, що влада Ірану має намір 5 січня повністю зняти обмеження з Telegram і Instagram.
Раніше інформацію про блокування Telegram, яку в Тегерані спочатку спростовували, підтвердив засновник месенджера Павло Дуров. За його словами, такий захід з боку іранської влади послідувала після відмови адміністрації Telegram закрити ряд каналів, які учасники протестів використовували для обміну інформацією.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон виступив за посилення тиску міжнародним співтовариством на Іран.