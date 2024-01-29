Іран заперечує причетність до удару безпілотника, через який загинули троє американських військових

Іран заперечує причетність до атаки безпілотника на американську базу недалеко від кордону Йорданії з Сирією, унаслідок якої загинули три американські військовослужбовці, пише УНН із посиланням на BBC.

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США звинуватили в атаці, внаслідок якої десятки дістали поранення, "радикальні угруповання бойовиків, підтримувані Іраном".

Президент США Байден поклявся помститися і сказав: "Ми відповімо".

Ісламський опір в Іраку заявив, що він стояв за нападом.

У заяві угруповання йдеться, що воно атакувало три бази США в Сирії та Йорданії - Шаддаді, Рукбан і Танф, а також ізраїльський нафтовий об'єкт у Середземномор'ї.

Уряд Іраку засудив напад і закликав "покласти край циклу насильства" на Близькому Сході.

"Іран відкинув звинувачення США і Великої Британії в підтримці угруповань бойовиків, відповідальних за удар", - ідеться в повідомленні.

Насер Канаані, офіційний представник міністерства закордонних справ Ірану, заявив, що він "не бере участі в ухваленні рішень групами опору" щодо того, як вони вирішують "захищати палестинців або свої власні країни".

Білий дім повідомив, що Байден був проінформований про напад у неділю вранці міністром оборони США Ллойдом Остіном та іншими офіційними особами.

Доповнення

Це перший випадок, коли внаслідок удару загинули американські війська в регіоні з початку війни в секторі Газа, спровокованої атакою ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Були й інші напади на бази США в регіоні, але до неділі, за даними американських військових, загиблих не було, зазначає видання.