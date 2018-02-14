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Іран має в своєму розпорядженні найбільші ракетні сили у регіоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Іран володіє найбільшим арсеналом балістичних ракет на Близькому Сході. Про це заявив у вівторок директор національної розвідки США Деніел Коутс, виступаючи на слуханнях в Спецкомітету з розвідки Сенату Конгресу, інформує УНН з посиланням на ТАРС.

“Іран має в своєму розпорядженні найбільший арсенал балістичних ракет на Близькому Сході і може наносити удари по цілях, що знаходяться на відстані до 2 тис. кілометрів від кордонів країни”, — зазначив директор національної розвідки. Коутс підкреслив, що такий “військовий потенціал Тегерана становить загрозу для США, їх військ, дислокованих у регіоні, і союзників”.

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За його словами, “Іран продовжує розробляти і покращувати збройові системи, щоб тримати під прицілом військові об’єкти США і їх союзників в регіоні”. “Серед цих озброєнь — безпілотники, балістичні ракети, морські міни, начинені вибухівкою катера з дистанційним управлінням, підводні човни, оснащені сучасними торпедами, протикорабельні крилаті ракети і крилаті ракети наземного базування”, — вказав він.

“Здійснена Росією в 2016 році поставка зенітно-ракетного комплексу С-300 забезпечила Іран найбільш просунутою системою протиповітряної оборони”, — зауважив Коутс.

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Слід зазначити, що російський ЗРК С-300 здатний знищувати сучасні та перспективні літаки, у тому числі виконані з застосуванням технології “Стелс”, балістичні ракети середньої дальності, оперативно-тактичні і тактичні ракети, крилаті ракети, а також літаки радіолокаційного дозору і наведення, розвідувально-ударні комплекси.

Директор національної розвідки зарахував Ісламську Республіку до регіональних загроз. За його словами, влада Ірану буде нарощувати військовий потенціал, який становить загрозу для військ США і американських союзників у регіоні.

Коутс вказав, що Іран “буде прагнути розширювати свій вплив у Іраку, Сирії та Ємені”, і “використовувати боротьбу” із терористичним угрупуванням “Ісламська держава” з метою “зміцнення партнерських відносин і перетворення своїх успіхів на полі бою в угоди в сферах безпеки, економіки і політики ”.

Він також підкреслив, що центристи і політики ІРІ “все частіше будуть конфліктувати”, так як вони підтримують “різні уявлення про майбутнє” країни. “Це зіткнення стане ключовим фактором при визначенні того, чи змінить Іран свою поведінку з урахуванням інтересів США”, — уклали в розвідці.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки продовжать роботу з блокування шляху для отримання Іраном ядерної зброї. Про це сьогодні заявив Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

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