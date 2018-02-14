Иран располагает крупнейшими ракетными силами в регионе

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Иран обладает наибольшим арсеналом баллистических ракет на Ближнем Востоке. Об этом заявил во вторник директор национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая на слушаниях в Спецкомитета по разведке Сената Конгресса, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.