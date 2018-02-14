Иран располагает крупнейшими ракетными силами в регионе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Иран обладает наибольшим арсеналом баллистических ракет на Ближнем Востоке. Об этом заявил во вторник директор национальной разведки США Дэниел Коутс, выступая на слушаниях в Спецкомитета по разведке Сената Конгресса, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Иран располагает крупнейший арсенал баллистических ракет на Ближнем Востоке и может наносить удары по целям, находящимся на расстоянии до 2 тыс. километров от границ страны”, — отметил директор национальной разведки. Коутс подчеркнул, что такой “военный потенциал Тегерана представляет угрозу для США, их войск, дислоцированных в регионе, и союзников”.
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По его словам, “Иран продолжает разрабатывать и улучшать оружейные системы, чтобы держать под прицелом военные объекты США и их союзников в регионе”. “Среди этих вооружений — беспилотники, баллистические ракеты, морские мины, начиненные взрывчаткой катера с дистанционным управлением, подводные лодки, оснащенные современными торпедами, противокорабельные крылатые ракеты и крылатые ракеты наземного базирования”, — отметил он.
“Осуществленная Россией в 2016 году поставка зенитно-ракетного комплекса С-300 обеспечила Иран наиболее продвинутой системой противовоздушной обороны”, — отметил Коутс.
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Следует отметить, что российский ЗРК С-300 способен уничтожать современные и перспективные самолеты, в том числе выполненные с применением технологии “Стелс”, баллистические ракеты средней дальности, оперативно-тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударные комплексы.
Директор национальной разведки засчитал Исламскую Республику в региональных угроз. По его словам, власти Ирана будет наращивать военный потенциал, который представляет угрозу для войск США и американских союзников в регионе.
Коутс указал, что Иран “будет стремиться расширять свое влияние в Ираке, Сирии и Йемене”, и “использовать борьбу” с террористической группировкой “Исламское государство” с целью “укрепления партнерских отношений и превращения своих успехов на поле боя в соглашения в сферах безопасности, экономики и политики”.
Он также подчеркнул, что центристы и политики ИРИ “все чаще будут конфликтовать”, так как они поддерживают “разные представления о будущем” страны. “Это столкновение станет ключевым фактором при определении того, изменит Иран свое поведение с учетом интересов США”, — заключили в разведке.
Напомним, Соединенные Штаты Америки продолжат работу по блокированию пути для получения Ираном ядерного оружия. Об этом сегодня заявил Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время Всемирного экономического форума в Давосе.