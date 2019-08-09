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Іпотека пожвавить ринок нерухомості - експерт

Іпотека пожвавить ринок нерухомості - експерт

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. Поширення іпотеки значно б пожвавило ринок житлової нерухомості. Про це в коментарі УНН розповів експерт з нерухомості Денис Шульга.

"Іпотечне кредитування - це те, що завжди цікавить покупців. Сьогодні у нас є розстрочки - на рік, два, три, а ось буває людям потрібно на 5-7 років, то тут дуже здорово було б впровадити практику іпотечного кредитування. Звичайно ж, ми хочемо, щоб воно було як в Європі - під пару відсотків річних, але вже як буде. Хоча б впровадити потрібно цю практику для початку, це б дуже здорово пожвавило ринок. Покупців це дуже цікавить", - вважає експерт.

Нагадаємо, заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук недавно заявив, що в наступному році українці зможуть скористатися іпотекою під 12 - 13% у гривні.

На сьогодні номінальні річні ставки по іпотечних кредитах в українських банках становлять близько 20% річних без урахування комісій та інших додаткових платежів.

Всього ж в Україні, за оцінками експертів, не більше 10 банків працюють в сфері іпотечного кредитування, і вони ретельно підходять до підбору компанії забудовника, яка стане їхнім партнером, вибираючи тільки надійних. Більшість іпотечних кредитів видаються в рамках програм співпраці банків з окремими забудовниками, наприклад, такі програми має ХК "Київміськбуд".

Експерти з нерухомості позитивно оцінюють таку співпрацю забудовників і банків, однак, такі програми не мають масштабного впливу на ринок в цілому. На думку експерта Сергія Костецького, розвиток іпотечного кредитування активізував би ринок житлової нерухомості та вирівняв би ціни на житло.

Українські Національні Новини

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