Ипотека оживит рынок недвижимости - эксперт

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 100048 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128928 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138983 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127097 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128549 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130561 просмотра

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153177 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151134 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140892 просмотра

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Ипотека оживит рынок недвижимости - эксперт

Ипотека оживит рынок недвижимости - эксперт

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 августа. УНН. Распространение ипотеки значительно бы оживило рынок жилой недвижимости. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт по недвижимости Денис Шульга.

“Ипотечное кредитование — это то, что всегда интересует покупателей. Сегодня у нас есть рассрочки — на год, два, три, а вот бывает людям нужно на 5-7 лет, то здесь очень здорово было бы внедрить практику ипотечного кредитования. Конечно же, мы хотим чтобы оно было как в Европе — под пару процентов годовых, но уже как будет. Хотя бы внедрить нужно эту практику для начала, это бы очень здорово оживило рынок. Покупателей это очень интересует”, — считает эксперт.

Напомним, заместитель председателя Офиса президента Алексей Гончарук недавно заявил, что в следующем году украинцы смогут воспользоваться ипотекой под 12 — 13% в гривне.

На сегодня номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых без учета комиссий и других дополнительных платежей.

Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных. Большинство ипотечных кредитов выдаются в рамках программ сотрудничества банков с отдельными застройщиками, например, такие программы имеет ХК “Киевгорстрой”.

Эксперты по недвижимости положительно оценивают такое сотрудничество застройщиков и банков, однако, такие программы не имеют масштабного влияния на рынок в целом. По мнению эксперта Сергея Костецкого, развитие ипотечного кредитования активизировало бы рынок жилой недвижимости и выровняло бы цены на жилье.

Украинские Национальные Новости

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