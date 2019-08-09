Ипотека оживит рынок недвижимости - эксперт

“Ипотечное кредитование — это то, что всегда интересует покупателей. Сегодня у нас есть рассрочки — на год, два, три, а вот бывает людям нужно на 5-7 лет, то здесь очень здорово было бы внедрить практику ипотечного кредитования. Конечно же, мы хотим чтобы оно было как в Европе — под пару процентов годовых, но уже как будет. Хотя бы внедрить нужно эту практику для начала, это бы очень здорово оживило рынок. Покупателей это очень интересует”, — считает эксперт.

Напомним, заместитель председателя Офиса президента Алексей Гончарук недавно заявил, что в следующем году украинцы смогут воспользоваться ипотекой под 12 — 13% в гривне.

На сегодня номинальные годовые ставки по ипотечным кредитам в украинских банках составляют около 20% годовых без учета комиссий и других дополнительных платежей.

Всего же в Украине, по оценкам экспертов, не более 10 банков работают в сфере ипотечного кредитования, и они тщательно подходят к подбору компании застройщика, которая станет их партнером, выбирая только надежных. Большинство ипотечных кредитов выдаются в рамках программ сотрудничества банков с отдельными застройщиками, например, такие программы имеет ХК “Киевгорстрой”.

Эксперты по недвижимости положительно оценивают такое сотрудничество застройщиков и банков, однако, такие программы не имеют масштабного влияния на рынок в целом. По мнению эксперта Сергея Костецкого, развитие ипотечного кредитования активизировало бы рынок жилой недвижимости и выровняло бы цены на жилье.