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Інцидент з "захопленням" ВР: у сесійну залу завели невідомих

Інцидент з "захопленням" ВР: у сесійну залу завели невідомих

Київ • УНН

 • 23105 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Пленарне засідання Верховної Ради достроково закрили через те, що до зали завели невідомих, без попереднього погодження, що заборонено. Про це у коментарі журналістам повідомив народний депутат Сергій Соболєв, передає кореспондент УНН.

"Зараз практично безпрецедентно ухвалювалося рішення про допуск в сесійну залу без рішення ВР з виступом з трибуни будь-кого", - сказав народний депутат Сергій Соболєв, коментуючи інцидент, коли до зали ВР зайшли не народні депутати, а невідомі, які намагалися виступити з трибуни.

Він нагадав, що це заборонено.

З його слів, такі питання, як виступ не народних депутатів, мають бути погоджені або на засіданні погоджувальної ради, або відповідне рішення має бути ухвалене ВР на своєму засіданні.

"Я не знаю, хто кого захопив, я кажу про те, що голова ВР або виконуюча обов'язки голови пані Сироїд закрила засідання через те, що люди зайшли у сесійну залу без відповідного рішення ВР", - додав він.

У свою чергу народний депутат Вадим Рабінович заявив про те, що ВР "захопили невідомі" в камуфляжі.

"Десятки військових зайшли у формі в зал, через те, що хтось один вирішив це робити... Тому сьогодні ВР захоплена невідомими мені військовими, я не знаю, хто ці люди... Якщо не будуть вжиті заходи, якщо не понесуть відповідальність ті, хто завів у залу цих людей, я не знаю, можливо вони захопили зал назавжди", - зазначив він.

Нагадаємо, віце-спікер О.Сироїд закрила ранкове засідання ВР

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