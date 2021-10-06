Інцидент в "Укрексімбанку": Корнієнко вважає, що Україні потрібний закон про медіа

Цитата

“Закон про медіа треба зробити, тоді буде краще зрозуміло хто журналіст, а хто ні”, — сказав Корнієнко.

Деталі

На уточнююче запитання, чи вважає він, що журналісти займалися не журналістською діяльністю, Корнієнко пояснив:“Ні я не про “Радіо Свободу”, я про те, що у нас інколи таке буває у суспільстві“.

Інцидент у приміщені банку

У вівторок видання “Радіо Свобода” повідомило про напад на журналістів “Схем” (проект “Радіо Свобода” на телеканалі UA:Перший) у державному “Укрексімбанку” під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті.

За словами журналістів, Мецгеру нібито не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він нібито наказав охороні “забрати камери” та “дістати із них касети”. Співробітники банку, за словами журналістів, нібито застосували фізичну силу до оператора “Схем” Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео. Оператору та журналісту, за словами представників ЗМІ, фізично перешкоджали залишати приміщення годину, після чого їм повернули техніку, але відео усього інтерв’ю та самого нападу було видалене.

Реакція правоохоронців

Поліція негайно відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України).

Хід досудового розслідування взято на контроль Київською міською прокуратурою.

У прокуратурі розповіли і про дані слідства. “За даними слідства, 4 жовтня 2021 року, журналісти програми „Схеми“ здійснювали запис інтерв’ю з керівництвом одного із банків у приміщенні банківської установи. Під час запису, за словами представників ЗМІ, керівництво банку надало вказівку відібрати у них камери, знищити відеозаписи інтерв’ю та заборонити подальшу зйомку. Наразі журналістів запрошено для проведення допиту у якості потерпілих для встановлення всіх обставин події”, — повідомили у відомстві.

Варто додати, що редакція повідомила, що звернулася до технічних спеціалістів, яким вдалося відновити видалене відео. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що всі відеоматеріали будуть долучені до справи та вивчені.