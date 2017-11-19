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Інцидент із журналістом УНН біля ТЦ кваліфікували як перешкоджання професійній діяльності

Інцидент із журналістом УНН біля ТЦ кваліфікували як перешкоджання професійній діяльності

Київ • УНН

 • 16559 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Столична поліція кваліфікувала інцидент з журналістом УНН біля ТЦ “Dream Town” за статтею 171 ККУ “Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів”. Про це УНН повідомили у поліції.

“Внесли (інцидент з журналістом УНН біля ТЦ „Dream Town“ — ред.) в ЄРДР по ст. 171”, — повідомили у поліції.

Розслідувати інцидент біля ТЦ буде слідчий відділ Оболонського райвідділу поліції.

Раніше столична поліція внесла до журналу єдиного обліку заяву про застосування неправомірної фізичної сили щодо журналіста УНН охоронця ТЦ “Dream Town”.

Нагадаємо, охорона столичного торгового центру перешкоджала роботі журналіста УНН.

Українські Національні Новини

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