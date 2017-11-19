Инцидент с журналистом УНН возле ТЦ квалифицировали как препятствование профессиональной деятельности

"Внесли (инцидент с журналистом УНН возле ТЦ "Dream Town" - ред.) в ЕРДР по ст. 171", - сообщили в полиции.

Расследовать инцидент у ТЦ будет следственный отдел Оболонского райотдела полиции.

Ранее столичная полиция внесла в журнал единого учета заявление о применении неправомерной физической силы в отношении журналиста УНН охранником ТЦ "Dream Town".

Напомним, охрана столичного торгового центра препятствовала работе журналиста УНН.