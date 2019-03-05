Інтернет-видання US News опубліковало рейтинг впливовості країн: Україна посіла 39-ту позицію
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Україна опинилася на 39-му місці у міжнародному рейтингу впливовості країн з-поміж 80-ти інших держав світу, які розглядалися аналітиками видання. Про це повідомляє УНН з посиланням на американське інтернет-видання US News.
Рейтинг складали фахівці U.S. News, BAV Group, маркетингової компанії VMLY&R та університету Пенсильванії.
Як вказано у статті про Україну: “Україна, нація, історія якої пережила тривалі періоди окупації іншими країнами, сьогодні бореться між війною і миром, а також між корупцією і реформами. Країна межує з Чорним і Азовським морями на півдні та кількома східноєвропейськими країнами, включаючи РФ”.
При підрахунку загального індексу враховувалися економічний та політичний вплив країни, участь у міжнародних союзах, а також потужність військового потенціалу країни. Остання категорія принесла високий загальний бал для позиції України.
До десятки найбільш впливових країн увійшли:
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- 1) США;
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- 2) Росія;
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- 3) Китай;
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- 4) Німеччина;
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- 5) Велика Британія;
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- 6) Франція;
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- 7) Японія;
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- 8) Ізраїль;
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- 9) Саудівська Аравія;
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- 10) Південна Корея.
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