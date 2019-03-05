Інтернет-видання US News опубліковало рейтинг впливовості країн: Україна посіла 39-ту позицію

Рейтинг складали фахівці U.S. News, BAV Group, маркетингової компанії VMLY&R та університету Пенсильванії.

Як вказано у статті про Україну: “Україна, нація, історія якої пережила тривалі періоди окупації іншими країнами, сьогодні бореться між війною і миром, а також між корупцією і реформами. Країна межує з Чорним і Азовським морями на півдні та кількома східноєвропейськими країнами, включаючи РФ”.

При підрахунку загального індексу враховувалися економічний та політичний вплив країни, участь у міжнародних союзах, а також потужність військового потенціалу країни. Остання категорія принесла високий загальний бал для позиції України.

До десятки найбільш впливових країн увійшли: