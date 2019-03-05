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Интернет-издание US News опубликовало рейтинг влияния стран: Украина заняла 39-ю позицию

Киев  •  УНН

 • 9753 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Украина оказалась на 39-м месте в международном рейтинге влиятельности стран среди 80-ти других государств мира, рассматривались аналитиками издание. Об этом сообщает УНН со ссылкой на американское интернет-издание US News.

Рейтинг составляли специалисты US News, BAV Group, маркетинговой компании VMLY&R и университета Пенсильвании.

Как указано в статье об Украине: “Украина, нация, история которой пережила длительные периоды оккупации другими странами, сегодня борется между войной и миром, а также между коррупцией и реформами. Страна граничит с Черным и Азовским морями на юге и несколькими восточноевропейскими странами, включая РФ”.

При подсчете общего индекса учитывались экономическое и политическое влияние страны, участие в международных союзах, а также мощность военного потенциала страны. Последняя категория принесла высокий общий балл для позиции Украины.

В десятку наиболее влиятельных стран вошли:

  • 1) США;
  • 2) Россия;
  • 3) Китай;
  • 4) Германия;
  • 5) Великобритания;
  • 6) Франция;
  • 7) Япония;
  • 8) Израиль;
  • 9) Саудовская Аравия;
  • 10) Южная Корея.
Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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