Інтернет-магазини запчастин на автомобілі витісняють наземні точки продажів

Вектор на онлайн

У той же час в останні 10 років не залишається непоміченою тенденція зміни споживчого інтересу в бік інтернет-магазинів. Не тільки в сегменті автомобільних запчастин, але в цій категорії досить явно і однозначно.

Все частіше власники транспортних засобів вважають за краще купувати запчастини на автомобіль, незалежно від марки та року випуску, саме в інтернеті. Особливо якщо власник ТЗ шукає запчастини для не надто популярної або навпаки надто затребуваної моделі. Відвідавши кілька звичайних магазинів, не знайшовши запчастини або побачивши цінники, він, як правило, вирішує замовити товар в інтернеті.

Причин зростаючої популярності інтернет-магазинів декілька:



В інтернет простіше знайти конкретну деталь



Вартість при замовленні в Мережі нижче



Доставку не потрібно чекати два-чотири тижні



Гарантія оригінальності



Вибирати все простіше

Одна з причин, чому запчастини тепер замовляються у віртуальних постачальників, полягає в простоті вибору і можливості порівняти інформацію про ціни, сумісність, виробника і так далі.

Нерідко в інтернеті запчастини можна підібрати не тільки за категоріями і за допомогою фільтрів (що само по собі вже зручно), але і за допомогою спеціальних форм — ви заповнюєте базові критерії пошуку і отримуєте список того, що вам потрібно. На хороших ресурсах завжди доступний “людський” підбір, коли ви залишаєте заявку на реєстрацію або експерту-ремонтникові, а він сам шукає в каталозі, що вам потрібно і передзвонює для узгодження деталей замовлення.

Вартість нижче, доставка швидше

Не рекомендуємо жертвувати безпекою або ресурсом деталі, замовляючи дешеву репліку оригіналу або продукцію невідомого заводу з КНР!

Вартість оригінальних товарів у офіційних постачальників не сильно відрізняється, але у випадку з онлайн точками продажу у постачальника з’являється можливість встановлювати меншу націнку. Ще менша ціна у офіційних оптових партнерів виробників деталей або витратних матеріалів.

Терміни доставки товару кінцевому споживачеві (який напевно зацікавлений в швидкому ремонті) у великих онлайн сервісів теж вище. Найчастіше, якщо ви живете в великому місті і зробите замовлення до обіду, то товари доставлять в той же день. Для клієнтів з інших міст буде організована доставка, і вона буде швидше, ніж чекати надходження запчастин в конкретний магазин у себе в місті чи районному центрі.