Интернет-магазины запчастей на автомобили вытесняют наземные точки продаж

Вектор на онлайн

В то же время в последние 10 лет не остается незамеченной тенденция изменения потребительского интереса в сторону интернет-магазинов. Не только в сегменте автомобильных запчастей, но в этой категории достаточно явно и однозначно.

Все больше владельцев транспортных средств предпочитают покупать запчасти на автомобиль, независимо от марки и года выпуска, именно в интернете. Особенно если владелец ТС ищет запчасть для не слишком популярной или наоборот слишком востребованной модели. Посетив несколько обычных магазинов, не найдя запчасти или увидев ценники, он, как правило, решает заказать товар в интернете.

Причин растущей популярности интернет-магазинов несколько:



В интернет проще найти конкретную деталь



Стоимость при заказе в Сети ниже



Доставку не нужно ждать две-четыре недели



Гарантия оригинальности



Выбирать все проще

Одна из причин, почему запчасти теперь заказываются у виртуальных поставщиков, заключается в простоте выбора и возможности сравнить информацию о ценах, совместимости, производителе и так далее.

Нередко в интернете запчасти можно подобрать не только по категориям и с помощью фильтров (что само по себе уже удобно), но и с помощью специальных форм — вы заполняете базовые критерии поиска и получаете список того, что вам нужно. На хороших ресурсах всегда доступен “человеческий” подбор, когда вы оставляете заявку менеджеру или эксперту-ремонтнику, а он сам ищет в каталоге, что вам нужно и перезванивает для согласования деталей заказа.

Стоимость ниже, доставка быстрее

Не рекомендуем жертвовать безопасностью или ресурсом детали, заказывая дешевую реплику оригинала или продукцию неизвестного завода из КНР!

Стоимость оригинальных товаров у официальных поставщиков не сильно отличается, но в случае с онлайн точками продаж у поставщика появляется возможность устанавливать меньшую наценку. Еще меньшая цена у официальных оптовых партнеров производителей деталей или расходных материалов.

Сроки доставки товара конечному потребителю (который наверняка заинтересован в быстром ремонте) у крупных онлайн сервисов тоже выше. Зачастую, если вы живете в большом городе и сделаете заказ до обеда, то товары доставят в тот же день. Для клиентов из других городов будет организована доставка, и она будет быстрее, чем ждать поступление запчастей в конкретный магазин у себя в городе или районном центре.