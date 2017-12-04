Інтернет-користувачі витратили понад 1 млн дол. на "криптокошенят"

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Київ • УНН

 • 18136 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Інтернет-користувачі витратили понад 1 млн. дол. США на придбання віртуальних кошенят CryptoKitties в реальному ланцюжку блокчейн, яка навчає новачків взаємодіяти з системою Ethereum, передає УНН з посиланням на Tech Crunch.

Так, запущена кілька днів тому, CryptoKitties - це по суті цифрова версія покемонівських карт, але на основі блочного шаблону Ethereum.

Гра була створена в Ванкувері та Сан-Франциско, дизайн-студією AxiomZen.

Люди витрачають реальні гроші у грі. На сьогоднішній день було витрачено близько 1,3 мільйонів доларів на кількох кошенят, за ~ 50 ETH (криптовалюта ефір - ред.) (близько 23 000 доларів), і кошеня "генезису" продалося за рекордні ~ 246 ETH (близько 113 000 доларів).

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Наразі, щоб купити найдешевше "криптокошеня" потрібно витратити близько 0,3 ETH, або 12 доларів.

Так, важливо зрозуміти, що гра відтворюється на блок-чейні Ethereum, тож немає центрального об'єкта керування грою. Це означає, що користувачі буквально володіють своїми кошенями. CryptoKitties децентралізована і буде жити вічно на блок-схемі Ethereum.

Гра запускається через 5 смарт контрактів Ethereum, написаних AxiomZen, і користувачі взаємодіють з нею за допомогою власної адреси Ethereum.

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Найпростіший спосіб грати це - використовувати розширення Chrome MetaMask, яке дає можливість відправляти і отримувати Ethereum прямо в браузері. Потім на сайті CryptoKitties можна купувати продавати і розводити кошенят.

На даний момент близько 15% загального трафіку Ethereum зосереджено на грі, що робить його найпопулярнішим інтелектуальним контрактом у мережі. Для довідки номер два з близько 8% мережевих транзакцій - це EtherDelta - популярна децентралізована біржа токенів.

Цей трафік ускладнює програвання CryptoKitties, і багато транзакцій (наприклад, купівля та продаж кішок) тривають довше, ніж зазвичай, для обробки та потребують численних спроб.

Due to network congestion, we are increasing the birthing fee from 0.001 ETH to 0.002 ETH. This will ensure your kittens are born on time! The extra is needed to incentivize miners to add birthing txs to the chain. Long-term solution will be explored very soon!

— CryptoKitties (@CryptoKitties) 3 грудня 2017 р.

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