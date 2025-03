Интернет-пользователи потратили более 1 млн долл. на "криптокошечек"

Так, запущенная несколько дней назад, CryptoKitties - это по сути цифровая версия покемоновских карт, но на основе блочного шаблона Ethereum.

Игра была создана в Ванкувере и Сан-Франциско, дизайн-студией AxiomZen.

Люди тратят реальные деньги в игре. На сегодняшний день было потрачено около 1,3 млн долларов, с несколькими котятами, за ~ 50 ETH (криптовалюта эфир - ред.) (около 23 тыс. долларов), и котенок "генезиса" продася за рекордные ~ 246 ETH (около 113 тыс. долларов).

Сейчас чтобы купить самого дешевого "криптокотенка" нужно потратить около 0,3 ETH, или 12 долларов.

Так, важно понять, что игра воспроизводится в блок-чейне Ethereum, поэтому нет центрального объекта управления игрой. Это означает, что пользователи буквально обладают своими котенками. CryptoKitties децентрализованная и будет жить вечно на блок-схеме Ethereum.

Игра запускается через 5 смарт контрактов Ethereum, написанных AxiomZen и пользователи взаимодействуют с ней с помощью собственного адреса Ethereum.

Самый простой способ играть это - использовать расширение Chrome MetaMask, которое дает возможность отправлять и получать Ethereum прямо в браузере. Затем на сайте CryptoKitties можно покупать продавать и разводить котят.

На данный момент около 15% общего трафика Ethereum сосредоточено на игре, что делает его самым популярным интеллектуальным контрактом в сети. Для справки номер два с около 8% сетевых транзакций - это EtherDelta - популярная децентрализованная биржа токенов.

Этот трафик усложняет проигрывания CryptoKitties, и много транзакций (например, покупка и продажа кошек) длятся дольше, чем обычно, для обработки требуются многочисленные попытки.

Due to network congestion, we are increasing the birthing fee from 0.001 ETH to 0.002 ETH. This will ensure your kittens are born on time! The extra is needed to incentivize miners to add birthing txs to the chain. Long-term solution will be explored very soon!

- CryptoKitties (@CryptoKitties) 3 декабря 2017