Інтернет-кафе горіло в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Столичні рятувальники ліквідували пожежу в інтернет-кафе. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Києва.
Сьогодні, 7 квітня о 2:46 до до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу по пр-ту В.Маяковського, 6.
По прибуттю рятувальники встановили, що займання сталось в 1-поверховому приміщенні інтернет-кафе та розповсюдилось на 3 поруч розташовані кіоски. Пожежу локалізовано на площі 150 кв.м о 3:23, а вже о 3:34 пожежу було ліквідовано.
Внаслідок пошкоджено пластикове оздоблення стін, комп’ютери, телевізори, холодильники, стеля, меблі, пошкоджено зовнішню обшивку кіосків, а також, згоріло та розібрано 150 кв.м приміщення та 50 кв.м даху.
Ніхто не постраждав. Причини пожежі будуть встановлені правоохоронними органами.
Як повідомляв УНН, у Шевченківському районі Києва горів приватний будинок.