Интернет-кафе горело в Киеве

Сегодня, 7 апреля в 2:46 в к спасателям поступило сообщение о пожаре по проспекту Маяковского, 6.

По прибытию спасатели установили, что возгорание произошло в 1-этажном здании интернет-кафе и распространилось на 3 рядом расположены киоски. Пожар локализован на площади 150 кв.м в 3:23, а уже в 3:34 пожар был ликвидирован.

Вследствие повреждения пластиковое отделки стен, компьютеры, телевизоры, холодильники, потолок, мебель, повреждены внешнюю обшивку киосков, а также сгорело и разобрано 150 кв.м помещения и 50 кв.м крыши.

Никто не пострадал. Причины пожара будут установлены правоохранительными органами.

Как сообщал УНН, в Шевченковском районе Киева горел частный дом.