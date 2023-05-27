"Інтенсивність наростає": в ОП заявили про перші кроки для контрнаступу

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Вже розпочато підготовчі дії для контрнаступу проти російсько-окупаційних військ - лінії постачання та склади вже знищені, оскільки ведуться попередні операції. Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляв в інтерв’ю Guardian, передає УНН.

Цитата

"Це складний процес, який не є питанням одного дня, чи певної дати, чи певної години... Це постійний процес деокупації, і певні процеси вже відбуваються, як-от знищення ліній постачання або підрив складів за лініями", - сказав Подоляк.

За його словами, інтенсивність зростає, але "це займе досить тривалий період часу".

Подоляк припускає, що в міру того, як контрнаступ буде набирати обертів, російські угруповання, що воюють на боці України, будуть дедалі частіше здійснювати рейди, подібні нещодавнім операціям на бєлгородщині.

Раніше

Командувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний підвищив очікування, що масштабна операція може бути неминучою, заявивши в соціальних мережах: "Настав час повернути те, що є нашим".

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