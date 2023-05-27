"Інтенсивність наростає": в ОП заявили про перші кроки для контрнаступу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Вже розпочато підготовчі дії для контрнаступу проти російсько-окупаційних військ - лінії постачання та склади вже знищені, оскільки ведуться попередні операції. Про це повідомив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляв в інтерв’ю Guardian, передає УНН.
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"Це складний процес, який не є питанням одного дня, чи певної дати, чи певної години... Це постійний процес деокупації, і певні процеси вже відбуваються, як-от знищення ліній постачання або підрив складів за лініями", - сказав Подоляк.
За його словами, інтенсивність зростає, але "це займе досить тривалий період часу".
Подоляк припускає, що в міру того, як контрнаступ буде набирати обертів, російські угруповання, що воюють на боці України, будуть дедалі частіше здійснювати рейди, подібні нещодавнім операціям на бєлгородщині.
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