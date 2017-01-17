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Іноземця з підробленим паспортом затримали в аеропорту “Бориспіль”

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. Під час оформлення рейсу “Стамбул-Київ” співробітники Держприкордонслужби виявили в одного з пасажирів підроблений паспорт громадянина Румунії та затримали чоловіка.Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.

Прикордонники в аеропорту “Бориспіль” виявили громадянина Іраку, який намагався перетнути кордон за підробленим документом.

Крім того, в ході проведення фільтраційних заходів в ручній поклажі було знайдено дійсний паспортний документ громадянина Іраку. Громадянина було не пропущено через кордон та повернуто зворотнім рейсом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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