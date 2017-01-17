Іноземця з підробленим паспортом затримали в аеропорту “Бориспіль”

Прикордонники в аеропорту “Бориспіль” виявили громадянина Іраку, який намагався перетнути кордон за підробленим документом.

Крім того, в ході проведення фільтраційних заходів в ручній поклажі було знайдено дійсний паспортний документ громадянина Іраку. Громадянина було не пропущено через кордон та повернуто зворотнім рейсом.