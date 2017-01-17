Иностранца с поддельным паспортом задержали в аэропорту "Борисполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. При оформлении рейса "Стамбул-Киев" сотрудники Госпогранслужбы обнаружили у одного из пассажиров поддельный паспорт гражданина Румынии и задержали мужчину. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Пограничники в аэропорту "Борисполь" обнаружили гражданина Ирака, который пытался пересечь границу по поддельному документу.
Кроме того, в ходе проведения фильтрационных мероприятий в ручной клади обнаружили действительный паспортный документ гражданина Ирака. Гражданина не пропустили через границу и возвратили обратным рейсом.