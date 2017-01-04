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Іноземців арештували за збут фальшивих євро на Прикарпатті

Іноземців арештували за збут фальшивих євро на Прикарпатті

Київ • УНН

 • 6417 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. На Прикарпатті арештували двох чоловіків, громадян Білорусії, які підозрюються у збуті фальшивих Євро. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Івано-Франківській області.

До поліції 17 грудня надійшло повідомлення від касира одного із пункту обміну валют у Коломиї про те, що невідомий чоловік намагався збути дві купюри номіналом по 500 Євро з ознаками підробки в обмін на українську гривню.

В ході проведених першочергових оперативно-пошукових заходів викрили двох 34 та 35-річних чоловіків, громадян Білорусії, підозрюваних у злочині. Правоохоронці встановили причетність чоловіків до вчинення злочинів у Коломиї та Тисмениці.

Зокрема встановлено, що гастролери із Мінська навідувалися у чотири магазини хутрових виробів у місті Тисмениця, де намагалися за дві п’ятисот гривневі купюри Євро придбати товар, однак у всіх випадках продавці виявляли “липову” валюту та повертали їм, вказуючи на підробку.

За кримінальні оборудки, пов’язані зі зберіганням з метою збуту, а також незаконного збуту підробленої іноземної валюти, вчинені за попередньою змовою групи осіб (ч.1-2 ст.199 Кримінального кодексу України) зловмисникам оголошено підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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