Іноземців арештували за збут фальшивих євро на Прикарпатті

До поліції 17 грудня надійшло повідомлення від касира одного із пункту обміну валют у Коломиї про те, що невідомий чоловік намагався збути дві купюри номіналом по 500 Євро з ознаками підробки в обмін на українську гривню.

В ході проведених першочергових оперативно-пошукових заходів викрили двох 34 та 35-річних чоловіків, громадян Білорусії, підозрюваних у злочині. Правоохоронці встановили причетність чоловіків до вчинення злочинів у Коломиї та Тисмениці.

Зокрема встановлено, що гастролери із Мінська навідувалися у чотири магазини хутрових виробів у місті Тисмениця, де намагалися за дві п’ятисот гривневі купюри Євро придбати товар, однак у всіх випадках продавці виявляли “липову” валюту та повертали їм, вказуючи на підробку.

За кримінальні оборудки, пов’язані зі зберіганням з метою збуту, а також незаконного збуту підробленої іноземної валюти, вчинені за попередньою змовою групи осіб (ч.1-2 ст.199 Кримінального кодексу України) зловмисникам оголошено підозру та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.