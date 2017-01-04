Иностранцев арестовали за сбыт фальшивых евро на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. На Прикарпатье арестовали двух мужчин, граждан Белоруссии, которые подозреваются в сбыте фальшивых евро. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Ивано-Франковской области.
В полицию 17 декабря поступило сообщение от кассира одного из пункта обмена валют в Коломые о том, что неизвестный мужчина пытался сбыть две купюры номиналом по 500 Евро с признаками подделки в обмен на украинскую гривну.
В ходе проведенных первоочередных оперативно-розыскных мероприятий разоблачили двух 34 и 35-летних мужчин, граждан Белоруссии, подозреваемых в преступлении. Правоохранители установили причастность мужчин к совершению преступлений в Коломые и Тысменице.
В частности установлено, что гастролеры из Минска приходили в четыре магазина меховых изделий в городе Тысменица, где пытались за две пятисот гривневые купюры Евро приобрести товар, однако во всех случаях продавцы обнаруживали "липовую" валюту и возвращали им, указывая на подделку.
За уголовные сделки, связанные с хранением с целью сбыта, а также незаконного сбыта поддельной иностранной валюты, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч.1-2 ст.199 Уголовного кодекса Украины) злоумышленникам объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.