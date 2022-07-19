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Іноземні інвестори звернуться до посольства США та ЄС через замовні "маски-шоу" СБУ – заява міжнародного інвестфонду

Іноземні інвестори звернуться до посольства США та ЄС через замовні "маски-шоу" СБУ – заява міжнародного інвестфонду

Київ • УНН

 • 337415 перегляди

КИЇВ. 19 липня. УНН. Міжнародний інвестиційний фонд "Інвестохіллс Хеліантус" (Фонд), який діє в інтересах американських та європейських інвесторів, звернеться з відкритими листом до посольств США, Великої Британії, Італії та представництва Євросоюзу в Україні через свавільні дії співробітників Служби безпеки України, які мають ознаки замовного характеру.
Про це йдеться в релізі, опублікованому Фондом, передає УНН.

Деталі

За інформацією пресслужби, на днях кілька десятків співробітників СБУ увірвалися до приміщень Фонду та групи компаній "Інвестохіллс" (ГК), яка здійснює управління його активами.

"Обшук проходив майже дві доби, а сам хід обшуку містив значні порушення, які були зафіксовані адвокатами… СБУ намагалася вилучили усі наявні документи про фінансово-господарську діяльність Фонду та ГК… за зверненням СБУ були заблоковані рахунки декількох підприємств та повністю зупинена господарська діяльність низки компаній ГК", – повідомляє "Інвестохіллс Хеліантус".

Кілька десятків співробітників СБУ влаштували "маски-шоу" в офісах міжнародного інвестфонду

За даними Фонду, "маски-шоу" проводились в рамках кримінального провадження, яке з порушенням процесуальних норм було відкрите ще у жовтні 2021 року за обвинуваченнями ГК у змові з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та, начебто, державній зраді.

Основна фабула, за словами "Інвестохіллс Хеліантус", сміхотворна. ФГВФО продав на відкритих торгах в електронній системі Prozorro.Продажі активи (права на кредити та заставне майно) збанкрутілих банків, які перед тим були пограбовані їх колишніми власниками. Державна зрада, на думку СБУ, полягає у тому, що ГК на торгах, доступ до яких відкритий широкому загалу бізнесу, купила активи низки таких банків та почала судові процеси з погашення простроченої заборгованості, у тому числі тих підприємств, які, начебто, входять у перелік стратегічних.

Як наголошується у повідомленні, серед іншого Фонд та ГК звинувачують у зриві виконання оборонних замовлень ПрАТ "Автокраз". Мовляв, раніше ФК "Інвестохіллс Веста" купила на торгах ФГВФО активи цього підприємства. Після чого "Автокраз" буцімто не зміг виконати постачання техніки для ЗСУ.

"Офіційно заявляємо: "Інвестохіллс Веста" не має відношення до викупу активів "Автокразу"… покупцем таких активів у банків "Фінанси та кредит" та "Дельта банк" є ТОВ "ФК "Фінтакт". Згідно даним НБУ та ЗМІ, відношення до "Фінанси та кредит", "Автокразу" та "Фінтакту" має біглий олігарх Костянтин Жеваго, якого минулого року Державне бюро розслідувань оголосило у міжнародний розшук. Більше того, пан Жеваго довів "Автокраз" до процедури банкрутства ще у 2018 році", – повідомляється в релізі.

У Фонді зазначили, що портфель українських активів, оперативне управління якими здійснює ГК "Інвестохіллс", наразі складає 30 млрд грн. Дані активи були сформовані протягом декількох років шляхом викупу на державних електронних торгах Prozorro.Продажі прав вимоги за кредитами та заставним майном збанкрутілих банків. Зокрема мова йде про "Фінанси та кредит" та "Український професійний банк" ("Укрпрофбанк", УПБ). НБУ визнав, що "Фінанси та кредит" підконтрольний Жеваго, а УПБ – Анатолію Юркевичу.

Перед визнанням цих банків неплатоспроможними, з них були виведені основні активи. У свою чергу ФГВФО визнав нікчемними договори, за якими виводились активи.

"При цьому правоохоронні органи протягом багатьох років не добились результатів у кримінальних провадженнях за цими епізодами… Зокрема СБУ за сім років так і не довело до суду велике кримінальне провадження щодо незаконного виводу активів з "Укрпрофбанку. Анатолій Юркевич відомий також тим, що разом зі своїм партнером Юрієм Каплуном, відсудив у держави Україна 9 млн дол. за борги збанкрутілого приватного "Кредитпромбанку". Сам Каплун та пов’язані з ним юридичні та фізичні особи фігурують у кримінальному провадженні про виведення активів з УПБ напередодні введення тимчасової адміністрації", – повідомляє Фонд.

ГК та Фонд вже направили відповідні заяви про кримінальні правопорушення в ДБР України та очікують відкриття найближчими днями відповідних кримінальних проваджень.

Нагадаємо

У січні 2022 року Велика Палата Верховного Суду прийняла прецедентне рішення, визнавши нікчемними правочини по виведенню частини активів з "Укрпрофбанку".

Сьогодні, 19 липня 2022 року, Верховна рада звільнила з посад Івана Баканова, керівника СБУ, та Ірину Венедіктову, генерального прокурора. На днях президент України Володимир Зеленський відсторонив їх від посад. Президент заявив, що наразі в СБУ проходить кадрова ревізія, ви вирішується питання щодо звільнення 28 посадовців.

Ще наприкінці березня звільнили главу Херсонського СБУ Сергія Криворучко. Його помічника підозрюють у здачі мінних полів області росіянам. У червні з України втік проросійський діяч Андрій Портнов.

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