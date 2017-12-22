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Іноземець з диппаспортом перевозив велику партію цигарок

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 22 грудня. УНН. Сьогодні вночі прикордонники Чопського загону в пункті пропуску "Ужгород" спільно з працівниками фіскальної служби припинили спробу незаконного переміщення через державний кордон значної партії цигарок. Їх намагався провезти громадянин Грузії з дипломатичним паспортом, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Іноземець з диппаспортом перевозив велику партію цигарок

Під час здійснення прикордонного контролю мікроавтобуса Мerсedes-Benz Viano чеської реєстрації, який прибув у пункт пропуску, спрацював службовий собака, навчений на пошук тютюну. Це дало підставу для поглибленої перевірки автівки.

Однак іноземець відмовився представити транспортний засіб для огляду. Саме тому на місце було викликано представників посольства Грузії в Україні та адвоката водія.

Після цього в їх присутності розпочався огляд автомобіля, у результаті якого в салоні автомобіля було виявлено 21 сумку різного розміру.

Загалом в них знаходилося 45 ящиків з сигаретами. Їх вартість наразі встановлюються.

За даними закарпатського ГУ ДФС, в автомобілі митники виявили 22,5 тисячі пачок цигарок Rothmans українського виробництва з вітчизняними акцизними марками.

Наразі проводиться документування митного правопорушення, яке кваліфікується за статтею 471 Митного кодексу України.

Нагадаємо, тютюнові вироби вартістю 3 млн грн вилучили прикордонники Одеси.

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