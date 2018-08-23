Іноземець у Києві підкинув гранату під двері квартири колишньої дружини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Києві іноземець вимагав від колишньої цивільної дружини гроші і підкинув під двері її квартири гранату. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у м.Києві, передає УНН.
“До чергової частини поліції Голосіївського району від місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що біля вхідних дверей квартири на вулиці Академіка Заболотного знаходиться предмет, схожий на гранату”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці виявили знахідку — гранату Ф-1 із запобіжним кільцем до неї, яка була приведена у бойову готовність та лежала так, що вхідні двері, які відчинять, могли її зачепити. Фахівці вибухотехнічної служби вилучили боєприпас і направили на експертне дослідження.
У квартирі мешкає матір із двома синами та донькою. Кілька років тому 31-річна донька жила зі співмешканцем, з яким згодом розійшлася. Нещодавно колишній чоловік почав вимагати у жінки гроші, які він нібито вклав у розвиток її бізнесу, і надсилав смс-повідомлення їй та її родині із погрозами. Киянка навіть перерахувала вимагачу деяку суму грошей. Але зловмиснику цього було недостатньо — і він продовжив залякування.
За кілька днів чоловіка затримали. Це — 44-річний громадянин іншої держави, який раніше не мав проблем із законом.
Слідчі Голосіївського управління поліції розслідують кримінальні провадження за ч.2 ст.189 (вимагання) та ч.2. ст.15, ч.2 ст.115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Фігуранту оголошено про підозру. Вирішується питання про обрання іноземцю міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Бериславському районі (Херсонська область) чоловік палицею забив до смерті свого брата через спадок.