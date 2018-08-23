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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Иностранец в Киеве подбросил гранату под дверь квартиры бывшей жены

Киев • УНН

 • 17270 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Киеве иностранец требовал от бывшей гражданской жены деньги и подбросил под дверь ее квартиры гранату. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Киеве, передает УНН.

Иностранец в Киеве подбросил гранату под дверь квартиры бывшей жены

"В дежурную часть полиции Голосеевского района от местного жителя поступило сообщение о том, что у входной двери квартиры на улице Академика Заболотного находится предмет, похожий на гранату", - говорится в сообщении.

Правоохранители обнаружили находку - гранату Ф-1 с предохранительным кольцом к ней, которая была приведена в боевую готовность и лежала так, что входные двери, которые откроют, могли ее задеть. Специалисты взрывотехнической службы изъяли боеприпас и направили на экспертное исследование.

В квартире проживает мать с двумя сыновьями и дочерью. Несколько лет назад 31-летняя дочь жила с сожителем, с которым впоследствии разошлась. Недавно бывший муж потребовал у женщины деньги, которые он якобы вложил в развитие ее бизнеса, и отправлял смс-сообщения ей и ее семье с угрозами. Киевлянка даже перечислила вымогателю некоторую сумму денег. Но злоумышленнику этого было недостаточно - и он продолжил запугивания.

За несколько дней мужчину задержали. Это - 44-летний гражданин другого государства, который ранее не имел проблем с законом.

Следователи Голосеевского управления полиции расследуют уголовные производства по ч.2 ст.189 (вымогательство) и ч.2. ст.15, ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании иностранцу меры пресечения.

Напомним, в Бериславском районе (Херсонская область) мужчина палкой забил до смерти своего брата из-за наследства.

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