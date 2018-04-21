Іноземець пропонував прикордонникам хабар за позачерговий пропуск автівки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. На кордоні з Польщею громадянин Німеччини пропонував українським прикордонникам хабар за позачерговий пропуск його автомобіля. Про це повідомила прес-служба ДПСУ, передає УНН.
“У пункті пропуску „Угринів“ співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби задокументували спробу надання посадовій особі прикордонного наряду відділу „Павловичі“ Львівського загону неправомірної вигоди у розмірі 50 євро громадянином Німеччини за позачерговий пропуск його автомобіля на виїзд з України”, — йдеться в повідомлені.
Стосовно неправомірних дій іноземного громадянина співробітники внутрішньої та власної безпеки направили до Червоноградського відділу поліції ГУНП у Львівській області повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за статтею 369 ККУ “Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”.
Наразі правопорушника передано представникам Національної поліції. Тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, в Хмельницькій області затримали двох співробітники підрозділу протидії наркозлочинності поліції, які пообіцяли місцевому мешканцю допомогти уникнути кримінальної відповідальності за “винагороду” в 2 тисячі доларів США.