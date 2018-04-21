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Иностранец предлагал пограничникам взятку за внеочередной пропуск автомобиля

Киев • УНН

 • 10520 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. На границе с Польшей гражданин Германии предлагал украинским пограничникам взятку за внеочередной пропуск его автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

Иностранец предлагал пограничникам взятку за внеочередной пропуск автомобиля

"В пункте пропуска "Угринов" сотрудники внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы задокументировали попытку предоставления должностному лицу пограничного наряда отдела "Павловичи" Львовского отряда неправомерной выгоды в размере 50 евро гражданином Германии за внеочередной пропуск его автомобиля на выезд из Украины", - говорится в сообщении.

Относительно неправомерных действий иностранного гражданина сотрудники внутренней и собственной безопасности направили в Червоноградского отдела полиции ГУНП во Львовской области сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения по статье 369 УК "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

Сейчас правонарушителя передали представителям Национальной полиции. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Хмельницкой области задержали двух сотрудники подразделения противодействия наркопреступности полиции, пообещали местному жителю помочь избежать уголовной ответственности за "вознаграждение" в 2 тысячи долларов США.

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