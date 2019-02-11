Іноземець намагався ввезти в Україну незадекларовану холодну зброю

"Під час оформлення транспортних засобів, що прибули на теплоході з Туреччини до м. Чорноморськ, в мікроавтобусі "Фіат" болгарської реєстрації правоохоронці виявили 2 ножі, мачете, блоковий лук тощо. Ввезти холодну зброю в Україну без декларування намагався водій, громадянин Болгарії", - йдеться у повідомленні.

Виявлені предмети вилучено та передано представникам митниці. Автомобіль та водій затримані для прийняття правового рішення.

Нагадаємо, на пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на українсько-молдавському кордоні виявили колекцію монет, яку намагалися вивезти з України.