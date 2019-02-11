Іноземець намагався ввезти в Україну незадекларовану холодну зброю
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Сьогодні, у контрольному пункті пропуску "Чорноморський-МП" громадянин Болгарії намагався ввезти в Україну не задекларовану холодну зброю. Про це повідомляє прес-служба ДПС України, передає УНН.
"Під час оформлення транспортних засобів, що прибули на теплоході з Туреччини до м. Чорноморськ, в мікроавтобусі "Фіат" болгарської реєстрації правоохоронці виявили 2 ножі, мачете, блоковий лук тощо. Ввезти холодну зброю в Україну без декларування намагався водій, громадянин Болгарії", - йдеться у повідомленні.
Виявлені предмети вилучено та передано представникам митниці. Автомобіль та водій затримані для прийняття правового рішення.
Нагадаємо, на пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" на українсько-молдавському кордоні виявили колекцію монет, яку намагалися вивезти з України.