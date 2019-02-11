Иностранец пытался ввезти в Украину незадекларированное холодное оружие
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Сегодня, в контрольном пункте пропуска "Черноморский-МП" гражданин Болгарии пытался ввезти в Украину не задекларированное холодное оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГПС Украины, передает УНН.
"Во время оформления транспортных средств, прибывших на теплоходе из Турции в г. Черноморск, в микроавтобусе "Фиат" болгарской регистрации правоохранители обнаружили 2 ножа, мачете, блочный лук и тому подобное. Ввезти холодное оружие в Украине без декларирования пытался водитель, гражданин Болгарии", - говорится в сообщении.
Обнаруженные предметы изъяты и переданы представителям таможни. Автомобиль и водитель задержаны для принятия правового решения.
Напомним, в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на украинско-молдавской границе обнаружили коллекцию монет, которую пытались вывезти из Украины.