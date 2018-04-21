Іноземець намагався потрапити в Україну з паспортом брата
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили громадянина Республіки Молдова, який намагався потрапити до України з паспортом свого брата-українця. Про це повідомила прес-служба ДПСУ, передає УНН.
"Таку хитрість співробітники Держприкордонслужби виявили вчора в пункті пропуску "Кучурган". 39-річний громадянин Республіки Молдова прямував до Одеси та при перетині державного кордону надав прикордонникам закордонний паспорт свого рідного 44-річного брата, громадянина України", - йдеться в повідомлені.
Фахівець з перевірки документів, не дивлячись на зовнішню схожість братів, аферу виявив одразу. Чоловік свої дії пояснив тим, що просто переплутав документи, та взяв з дому випадково замість свого паспорту документ брата українця. Але надалі прикордонники виявили, що свій справжній закордонний паспорт чоловік приховав серед власних речей.
В результаті правоохоронці притягнули громадянина Молдови до адміністративної відповідальності за спробу незаконного перетину кордону та заборонили йому в’їзд до України на три роки. Чужий паспортний документ був вилучений встановленим порядком.
Нагадаємо, на кордоні з Польщею громадянин Німеччини пропонував українським прикордонникам хабар за позачерговий пропуск його автомобіля.