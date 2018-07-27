Інна Богословська балотуватиметься в президенти України

"Я свідомо йду тільки на один термін, щоб навести порядок в країні і відкрити двері новим людям", - заявила Інна Богословсая.

За словами політика, гроші на передвиборну агітацію вона планує отримати за рахунок продажу своєї книги "Майбутнє починається сьогодні" і внесків громадян.

"Я не звертаюся за допомогою до великих фінансово-промисловим групам, оскільки хочу бути вдячна за свою перемогу і служити тільки вам - громадянам України", - заявила Богословська.

У заяві , опублікованій на персональному сайті політика, йдеться про те, що люди втомилися від олігархів і влади, а також від відсутності реальних змін в політичному житті країни.

"Ми прекрасно розуміємо, що це коло потрібно розірвати - тільки так ми зможемо створити майбутнє для наших дітей. Саме тому я йду в президенти", - заявила Богословська.