Інна Богословська балотуватиметься в президенти України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Відомий політик, державний діяч, заслужений юрист України Інна Богословська балотуватиметься на пост президента. Про це вона повідомила під час прямого ефіру в соціальній мережі Facebook в четвер, 26 липня, передає УНН.
"Я свідомо йду тільки на один термін, щоб навести порядок в країні і відкрити двері новим людям", - заявила Інна Богословсая.
За словами політика, гроші на передвиборну агітацію вона планує отримати за рахунок продажу своєї книги "Майбутнє починається сьогодні" і внесків громадян.
"Я не звертаюся за допомогою до великих фінансово-промисловим групам, оскільки хочу бути вдячна за свою перемогу і служити тільки вам - громадянам України", - заявила Богословська.
У заяві , опублікованій на персональному сайті політика, йдеться про те, що люди втомилися від олігархів і влади, а також від відсутності реальних змін в політичному житті країни.
"Ми прекрасно розуміємо, що це коло потрібно розірвати - тільки так ми зможемо створити майбутнє для наших дітей. Саме тому я йду в президенти", - заявила Богословська.