Ініціатор референдуму про вихід Каліфорнії зі складу США вирішив переїхати до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Лідер так званого "Калексіту" Луіс Марінеллі заявив про відкликання петиції та переїхав до Росії, передає УНН з посиланням на Business Insider.
"Я знайшов в Росії нове щастя, життя без розчарування і образ по відношенню до батьківщини. Якщо народ Росії буде радий мене бачити тут на постійній основі, то я маю намір зробити Росію своїм новим домом", - заявив Л.Марінеллі.
Він додав, що "не повернеться до Каліфорнії в найближчому майбутньому" і це є єдиним правильним рішенням після того як він відкликав петицію про "Калексіт".
Як повідомляв УНН, 28 січня члени руху Yes California, що виступає за так званий Calexit - відділення штату Каліфорнія від США, отримали дозвіл влади почати збір підписів за проведення референдуму щодо зміни конституції.